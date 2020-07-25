Около 69 тыс. человек остались без света в Челябинске из-за технологических нарушений

ТАСС, 25 июля. Около 69 тыс. человек остались без света в Челябинске из-за нарушения электроснабжения, энергетики уже приступили к устранению последствий отключения. Об этом сообщает в субботу пресс-служба "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"Сегодня утром в условиях ремонтной схемы было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ. В результате чего было нарушено электроснабжение части г. Челябинска. Всего порядка 69 тысяч человек остались без света", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что аварийно-восстановительные бригады уже приступили к осмотру энергообъекта и восстановлению электроснабжения по резервным схемам. "На текущее время уже запитано 10,5 тыс. [абонентов]. В ближайшие полчаса электричество вернется в дома всех жителей, попавших в зону технологического инцидента", - сказали в пресс-службе.