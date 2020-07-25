Кабмин одобрил выделение 200 млн рублей Курганской больнице скорой медицинской помощи

ТАСС, 25 июля. Кабмин РФ одобрил выделение 200 млн рублей на капремонт и укрепление материально-технической базы Курганской больницы скорой медицинской помощи. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это положительно повлияет на повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Курганской области.

Республика Мордовия и Новгородская область также получат поддержку из федерального центра на обеспечение сбалансированности бюджетов. Дотации позволят Мордовии профинансировать социально значимые расходы и обеспечить устойчивость регионального бюджета, а Новгородской области выполнить приоритетные мероприятия для социально-экономического развития. Конкретные суммы, которые получат субъекты страны, не указаны.

Как ранее отмечал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выделенные средства помогут компенсировать снижение доходов из-за распространения коронавируса.