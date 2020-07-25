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Электроснабжение 69 тыс. человек в Челябинске восстановили

В городе произошло технологическое нарушение в работе линии 110 кВ

ТАСС, 25 июля. Электроснабжение в Челябинске, где ранее без света из-за технологического нарушения остались 69 тыс. человек, полностью восстановлено. Об этом сообщает в субботу пресс-служба "Россети Урал" - "Челябэнерго".

"В 11:00 (9:00 мск) электроснабжение в северо-западных районах Челябинска восстановлено. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе было зафиксировано технологическое нарушение в работе линии 110 кВ, из-за которого без света остались 69 тысяч человек.

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РоссияЧелябинская область
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