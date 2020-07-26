Жители затопленного города на Урале начали получать выплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Жители города Нижние Серги Свердловской области, пострадавшие от наводнения в результате сильных дождей, начали получать денежные выплаты из регионального и местного бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области в воскресенье.

"Жителям Нижних Серег, пострадавшим от паводка, начали перечислять выплаты: по 5 тыс. рублей из местного бюджета и по 10 тыс. рублей из областного. Как только завершится оценка ущерба, людям выплатят компенсации по потере или порче имущества", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что сейчас полностью завершена откачка воды из приямков и подвальных помещений жилых домов. Всего с начала работ откачено 342 300 куб. м воды. Также спасатели и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей ведут расчистку придомовых территорий от крупногабаритного мусора, разбор разрушенных конструкций жилых домов и мостов. Всего из зоны паводка вывезено 3 375 куб. м мусора.

"Продолжаются работы по грейдированию и отсыпке грунтом улиц, ведется восстановление дорожного полотна. Энергетики протянули новую линию ЛЭП по ул. Жукова, которая больше всех пострадала в результате паводка. Ведутся работы по восстановлению городских котельных", - уточнили в ведомстве.

В результате паводка повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба. Прокуратура Свердловской области организовала проверку в связи с подтоплением домов и размыванием дорог в городе. В Нижних Сергах проживают около 9 тыс. человек. В городе находится прокатный стан завода "НЛМК-Урал".