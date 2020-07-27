Более 400 тыс. кубометров воды откачали после паводка в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Более 400 тыс. кубометров воды откачано из затопленных территорий Нижних Серег Свердловской области в результате сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в понедельник.
"С начала работ с улиц и придомовых территорий вывезено 3 915 кубометров мусора, с подтопленных территорий откачано 437 тысяч кубометров воды. Завершены работы по просушке подвальных помещений жилых домов. Было проведено обследование 3 автомобильных мостов на предмет их возможной эксплуатации", - говорится в сообщении. С помощью тяжелой техники проводится расчистка и углубление русел рек, грейдирование и отсыпка грунтом улиц, валка и распиловка деревьев вдоль русел рек.
Специалистами газовой службы осуществляется восстановление размытого участка газопровода высокого давления. "Продолжается оказание адресной помощи населению, организованы пункты выдачи бутилированной воды для жителей и подвоз питьевой воды к жилым домам. Спасателями Всероссийского студенческого корпуса спасателей проведена дезинфекция трех социально-значимых объектов: двух школ и местной администрации", - уточнили в ведомстве.
Всего в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 286 человек, 73 единицы техники, в том числе от МЧС России 122 человека, 18 единиц техники.
В результате паводка в Нижних Сергах были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. Специалисты приступили к оценке ущерба.