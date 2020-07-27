Более 400 тыс. кубометров воды откачали после паводка в Нижних Сергах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Более 400 тыс. кубометров воды откачано из затопленных территорий Нижних Серег Свердловской области в результате сильных дождей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в понедельник.

"С начала работ с улиц и придомовых территорий вывезено 3 915 кубометров мусора, с подтопленных территорий откачано 437 тысяч кубометров воды. Завершены работы по просушке подвальных помещений жилых домов. Было проведено обследование 3 автомобильных мостов на предмет их возможной эксплуатации", - говорится в сообщении. С помощью тяжелой техники проводится расчистка и углубление русел рек, грейдирование и отсыпка грунтом улиц, валка и распиловка деревьев вдоль русел рек.