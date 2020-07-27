Объем недоделок при строительстве спорткомплекса под Челябинском оценили в 30 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Эксперты оценили в 30 млн рублей объем недоделок при строительстве лыжно-биатлонного комплекса в Златоусте Челябинской области имени двукратной олимпийской чемпионки Светланы Ишмуратовой. На достройку объекта, который предполагалось ввести в эксплуатацию в октябре 2019 года, потребуется не менее пяти месяцев, сообщил ТАСС в понедельник советник главы города Алексей Коновалов.

"Мы наняли экспертную организацию, которая провела экспертизу объекта и определила, что объем недоделок оценивается примерно в 30 млн рублей. Сейчас готовится документация, подрядчика определят по итогам конкурса. Мы хотим сдать его в эксплуатацию, конечно же, как можно раньше, в лучшем случае объект будет достроен к 2021 году. На конкурсные процедуры уйдет минимум два месяца", - сказал Коновалов.

Реконструкция лыжного стадиона имени Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища идет с 2015 года. По данным властей Златоуста, всего на объект выделено 627 млн рублей из бюджетов разных уровней.

В Минстрое Челябинской области ТАСС сообщили, что по первому этапу строительства претензий нет, он включал в себя земляные работы, стрельбище, административно-судейский корпус, мост лыжероллерной трассы, инженерную инфраструктуру, биатлонную трассу в районе стадиона и другие объекты. Недоделки выявлены на объектах второго этапа строительства: командные домики, зрительские трибуны с тиром и комментаторскими кабинами, пешеходный мост для зрителей, благоустройство территории и другие работы.

В 2019 году управлением СК РФ по Челябинской области по материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").