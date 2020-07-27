Жителя Екатеринбурга приговорили к 1,5 года ограничения свободы за убийство девушки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга признал 19-летнего жителя города виновным в убийстве в состоянии аффекта 15-летней девушки. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1,5 года, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры в понедельник.

"Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил екатеринбуржцу 2001 года рождения наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев с установлением ограничений и обязанностей, изложенных в приговоре", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что житель Екатеринбурга признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 107 УК РФ ("Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, аффекта"). Отмечается, что подсудимый вину в совершении преступления признал в полном объеме.

5 ноября 2019 года 15-летняя девушка получила ножевое ранение во время массовой драки в районе Уралмаш в Екатеринбурге, позже она умерла в больнице. В региональном следственном управлении СК РФ сообщали, что в связи с ее гибелью возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.