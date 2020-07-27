Суд 3 августа рассмотрит апелляцию по делу о фейках в проповеди схимонаха Сергия

7 июля мировая судья Александра Белошейкина признала схимонаха Сергия виновным по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в СМИ <...> заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности") и назначила ему штраф в размере 90 тыс. рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Верхнепышминский городской суд 3 августа рассмотрит апелляцию адвоката лишенного сана схимонаха Сергия (Романова) по административному делу о распространении недостоверной информации. Об этом ТАСС сообщили в суде в понедельник.

"Поступила [жалоба на постановление мирового судьи], назначено на понедельник, 3 августа, на 14:00 (12:00 мск). Судебное заседание будет закрытое, СМИ допускаться не будут", - сказала собеседница агентства в ответ на вопрос об обжаловании постановления мирового судьи.

Она уточнила, что адвокат также направила в суд апелляционную жалобу на решение Верхнепышминского городского суда по административному делу по ст. 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), в рамках которого Сергий был оштрафован на 18 тыс. рублей. Дата рассмотрения еще не назначена.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор утвержден патриархом.