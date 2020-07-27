Курорт с термальными источниками в Курганской области реконструируют с помощью грантов

ТАСС, 27 июля. Курорт "Горячий источник Шадринский" с термальными источниками в Шадринском районе Курганской области реконструируют на средства регионального и федерального грантов. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона в понедельник.

"В Курганской области будет модернизирован курорт "Горячий источник Шадринский". <...> Владелец зоны отдыха планирует обновить инфраструктуру с помощью поддержки областного бюджета: среди инвестиций - деньги областного гранта и средства льготного бюджетного займа. <...> Реконструкция уже идет полным ходом, а результаты будут уже в 2021. Объем инвестиций - 12,7 млн рублей, причем 5 млн рублей - это микрозайм по ставке 0,1% годовых, также компания получила средства федерального и областного грантов на развитие спорта и туризма", - говорится в сообщении.

В результате модернизации курорта будут построены новые гостиничные номера, соляная пещера, ледяная комната, спортивно-оздоровительный комплекс с детской площадкой и турецкая парная хамам. Сейчас на территории комплекса действуют открытый бассейн с горячей минеральной водой, единственная в области закарпатская баня, русские бани, кафе и места отдыха. "Термальный бассейн наполнен минеральной водой "Шадринская-315" - полным аналогом воды типа "Ессентуки-4". Лечение такой водой особенно эффективно при болезнях системы кровообращения, нервной и костно-мышечной систем", - рассказали в правительстве.

По информации пресс-службы, грантовая поддержка и льготный кредит "оказались очень кстати". "Туристическая отрасль сильно пострадала в связи с пандемией нового типа коронавируса. <...> "Горячий источник Шадринский" тоже был закрыт на три месяца, однако <...> удалось сохранить заработную плату сотрудникам. Несмотря на вынужденный простой и убытки, компания развивается и имеет впечатляющие перспективы", - считают в правительстве.

Шадринское месторождение минеральных вод было открыто в 1970 году, оно находится в пойме реки Исеть. Минеральные воды Шадринского месторождения относятся к категории кремнистых углекислых хлоридно-натриевых гидрокарбонатных вод. Региональные власти в 1994 году признали источники особо охраняемым гидрогеологическим объектом, имеющим большое санитарно-оздоровительное и научное значение.