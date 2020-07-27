Свердловский облсуд оставил в силе административный арест политологу Крашенинникову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил без изменений постановление об административном правонарушении в отношении Федора Крашенинникова, которому назначен арест на семь суток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию на постановление суда первой инстанции, поданную защитником Федора Крашенинникова, оставил постановление без изменения", - говорится в сообщении.

23 июля Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Крашенинникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ ("Повторное распространение, в том числе в Интернете, информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству <…>"). Ему было назначено наказание в виде административного ареста на семь суток.