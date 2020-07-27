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Власти ХМАО объявили аукцион по продаже Югорского рыбоводного завода

Начальная цена продажи акций составляет 798 млн рублей

ТАСС, 27 июля. Департамент по управлению госимуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявил аукцион по продаже Югорского рыбоводного завода. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе департамента.

"Объявлен аукцион по продаже акций АО "Югорский рыбоводный завод". Начальная цена продажи акций - 798 млн рублей. Окончание приема заявок - 7 сентября", - говорится в сообщении.

В информации о торгах уточняется, что шаг аукциона составляет 19,95 млн рублей. Дата аукциона - 15 сентября. Размер уставного капитала предприятия составляет 1,653 млрд рублей.

Основным видом деятельности АО "Югорский рыбоводный завод" является воспроизводство рыбы и водных биоресурсов. Общество занимается искусственным восполнением таких видов рыб, как пелядь (сырок), муксун, стерлядь, осетр.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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