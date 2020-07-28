УрФУ начал эксперимент по замене академических групп смешанными учебными командами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Институт радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ (ИРИТ-РТФ) Уральский федеральный университет (УрФУ) отказался от привычных академических групп в рамках проекта "Переход УрФУ на новую модель управления образовательным процессом". Студенты первого курса могут записываться в "учебные команды" по уровню изучения предметов и образовательным технологиям, сообщил ТАСС директор института Илья Обабков.

"Наш институт стал пилотной площадкой проекта "Переход УрФУ на новую модель управления образовательным процессом", который направлен на индивидуализацию образования. Процесс непростой, но интересный и перспективный, в тех дисциплинах, где студенты разных образовательных программ собраны в смешанные команды мы отказываемся от академических групп. Там, где студенты разных образовательных программ учатся в смешанных командах, нет академических групп. Во всех дисциплинах, кроме "Введение в специальность", сейчас используется понятие "учебная команда", например, по уровню изучения курса", - сказал Обабков.

Таким образом, по каждой дисциплине студент имеет возможность выбрать уровень изучения: базовый или углубленный, выбрать учебную команду и преподавателя, образовательную технологию для курса. Расширятся и возможности работы студентов в рамках проектного обучения - создание реальных проектов вместе с индустриальными партнерами вуза. Если ранее над такими проектами работала команда студентов одного направления подготовки, то с этого года в команде смогут участвовать студенты разных специальностей в рамках одного института. В дальнейшем планируется расширить эту практику на весь вуз и объединять в команды студентов с совершенно разных образовательных направлений.

Также технология индивидуальных траекторий позволит в обязательных дисциплинах дать студентам выбор конкурентных курсов от других учебных заведений. Уже сейчас студент может взять курс УрФУ или университета Санкт-Петербурга или Москвы. "Эта практика создает конкуренцию для наших образовательных структур и преподавателей, которые начинают работать активнее, а университет учится быстро осваивать новые компетенции из других университетов, разрабатывать новые образовательные курсы для рынка онлайн-образования. Мы можем быстрее реагировать на запросы рынка, увеличение контингента студентов, изменяющиеся требования к выпускникам", - отметил Обабков.

УрФУ, отмечающий в 2020 году столетие, является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе. Здесь обучаются 35 тыс. студентов. Вуз выступает инициатором создания в Екатеринбурге научно-образовательного центра "Передовые производственные технологии и материалы" для реализации задач нацпроекта "Наука".