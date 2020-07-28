Площадь лесных пожаров в Югре превысила 11 тыс. га

ТАСС, 28 июля. Площадь пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вновь начала расти, во вторник в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади более 11 тыс. га, шесть из них локализованы на площади около 6 тыс. га. Об этом сообщили журналистам в департаменте недропользования и природных ресурсов округа.

На прошлой неделе, по данным департамента, площадь пожаров в ХМАО пошла на спад, с 20 по 27 июля она не превышала 10 тыс. га.

"Действует 30 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов площадью 11 003,9 га, из них локализовано 6 лесных пожаров на территории Березовского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов площадью 5 957,2 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 326 лесных пожаров общей площадью 39 797,9 гектара (лесная площадь - 39 653, 6 гектара).