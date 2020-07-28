Строительство "Кузбасс-Арены" возобновлено в Кемерове

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. Строительство многофункционального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" за 7,4 млрд рублей в Кемерове, которое по решению региональных властей было приостановлено весной из-за трудностей с финансированием в период распространения коронавирусной инфекции, возобновлено. Сроки сдачи объекта перенесены с середины 2021 года на 2022 год, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве строительства Кузбасса.

В начале июня губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что власти приняли решение приостановить возведение крупного спортивного объекта, чтобы направить предназначавшиеся на строительство деньги на пополнение резервного областного фонда дополнительными средствами в связи с пандемией.

"По "Кузбасс Арене" вопрос с финансированием решен, работы возобновлены, [источником финансирования будет являться] областной бюджет. Срок ввода - 2022 год", - сказал представитель министерства.

В феврале компания "СДС-Строй" (входит в состав многоотраслевого холдинга "Сибирский деловой союз", ХК "СДС") по итогам аукциона была выбрана в качестве застройщика спорткомплекса "Кузбасс-Арена" со стартовой и итоговой ценой контракта 7,414 млрд рублей. Источником финансирования являлся бюджет Кемеровской области. На строительной площадке были забиты сваи. Планировалось, что на базе спортивного комплекса будет большая волейбольная площадка, 50-метровый бассейн, спортивные и тренажерные залы, площадка для занятий скалолазанием, училище спортивного резерва.

"Кузбасс-Арена" должна разместиться на проспекте Притомском в Кемерове. В сентябре 2019 года "СДС-Строй" уже начал здесь возведение другого крупного спортивного объекта - ледового дворца "Кузбасс" на 6 тыс. зрителей площадью около 65 тыс. кв. метров, стоимость контракта по которому в настоящий момент составляет 8 млрд рублей. Работы на этом объекте идут по графику, его сдача запланирована на середину 2021 года и будет приурочена к 300-летию Кузбасса, которое будет отмечаться летом следующего года.