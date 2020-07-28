{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В заповеднике "Денежкин камень" приостановили распространение пожара

Сейчас его площадь составляет более 65 га
Тушение пожара в заповеднике "Денежкин камень" ГУ МЧС России по Свердловской области
Описание
Тушение пожара в заповеднике "Денежкин камень"
© ГУ МЧС России по Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Распространение пожара в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области приостановлено на большей части территории, сейчас его площадь составляет порядка 65 га, сообщается на официальном сайте заповедника.

"Площадь пожара составила более 65 гектаров. Продвижение пожара в настоящий момент по большей части периметра остановлено, группы тушат активные участки кромки пожара и продолжают создание минерализованной полосы по его контуру. На южной кромке очаги горения затушены, на северо-восточной части пожара в область активных участков горения вертолетом было произведено 5 сбросов воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что утром 28 июля в городе Советский Ханты-Мансийского автономного округа приземлился самолет из Абакана, который доставил 52 человека. "Эти группировки лесных пожарных должны прибыть в базовый лагерь заповедника", - добавили в заповеднике.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.

Теги
РоссияСвердловская область
Танковые полки ЦВО на Урале подняли по тревоге в рамках учений
В маневрах задействуют свыше 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники
Читать полностью