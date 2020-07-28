Танковые полки ЦВО на Урале подняли по тревоге в рамках учений

ТАСС, 28 июля. Двусторонние учениях танковых полков Центрального военного округа (ЦВО) с привлечением более 1 тыс. военнослужащих стартовали на Урале. Танкисты отработают маневры нападения и обороны, говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Военнослужащие отрабатывают ведение маневренных обороны и наступления, действуя друг против друга. Особое внимание уделено отработке танковых засад, создания "огневых мешков" для передовых сил условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях задействовано свыше 1 тыс. военнослужащих и около 200 единиц техники, в том числе танки Т-72Б3М и бронетранспортеры БТР-82А.

В тексте указано, что маневры продлятся до конца недели на полигонах в Свердловской и Челябинской областях. Завершающим этапом станут боевые стрельбы, в ходе которых военнослужащие отработают поражение целей на дистанциях от 600 до 2,5 тыс. метров из вооружения бронетранспортеров, танков, а также стрелкового оружия.