Смог окутал Екатеринбург из-за пожаров в Югре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Причиной окутавшего Екатеринбург смога являются лесные пожары в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом в уральском региональном центре ТАСС сообщил во вторник исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Щуплецов.

"Смог, который мы сейчас наблюдаем в Екатеринбурге, - это смог, который нам ветром принесло от соседей, из Ханты-Мансийского автономного округа. Наши пожары не имеют такой площади, чтобы задымить нашу территорию. А у них горит огромное количество гектаров, и этот смог к нам пришел", - сказал он.

Ранее ТАСС сообщил, что площадь пожаров в ХМАО вновь начала расти, во вторник в регионе действуют 30 лесных пожаров на площади более 11 тыс. га, шесть из них локализованы на площади около 6 тыс. га. По данным департамента недропользования и природных ресурсов округа, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 326 лесных пожаров общей площадью 39 797,9 га (лесная площадь - 39 653, 6 га).