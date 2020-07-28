Школа монастыря, где находится схимонах Сергий, планирует принять более 100 детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Школа на территории Среднеуральского женского монастыря, который удерживает лишенный сана схимонах Сергий (Романов), планирует принять более 100 детей на обучение. Об этом сообщил в видеообращении представитель обители Всеволод Могучев.

"С начала учебного года школа на территории Среднеуральского женского монастыря в честь иконы Божией Матери "Спорительница хлебов" <...> будет принимать желающих - будут приняты 100-120 человек по нашим возможностям", - цитирует схимонаха Могучев на видео.

27 июля аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка сообщил, что Анна Кузнецова направит обращения в Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет РФ с просьбой проверить информацию о случаях жестокого обращения с детьми в Среднеуральском женском монастыре. Информация о возможных фактах нарушения прав несовершеннолетних ранее стала распространяться в средствах массовой информации.

Один из основателей и духовник Среднеуральского женского монастыря был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой он призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией". В конце мая после нарушения запрета священник был запрещен в служении, совершении таинств, лишен права ношения наперсного креста. 3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги, приговор 24 июля утвержден патриархом.

Екатеринбургская епархия напомнила, что Романов своевольно удерживает монастырь и должен его покинуть, восстановление мирной жизни обители возможно только при условии возвращения настоятельницы игуменьи Варвары (Крыгиной).