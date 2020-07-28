Тюменская область готова обеспечить начальные классы бесплатным питанием с 1 сентября

ТАСС, 28 июля. Власти Тюменской области обеспечат учеников начальных классов бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в прямом эфире портала 72.RU в социальной сети Instagram.

Во вторник заместитель директора департамента финансов, экономики и организации бюджетного процесса Минпросвещения Андрей Родионов сообщил, что готовность к обеспечению школьников горячим питанием с 1 сентября показали 58 субъектов РФ.

"Все начальные школы будут обеспечены горячим питанием с 1 сентября", - сказал Моор.

В январе в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.