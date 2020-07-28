Музыкальный фестиваль Open Air Fest пройдет в Екатеринбурге, несмотря на пандемию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль Open Air Fest пройдет с 4 по 18 августа в Литературном квартале в Екатеринбурге, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщили на официальном портале управления культуры города.

20 июля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о том, что власти региона разрешили культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

"С 4 по 18 августа в 19:00 (17:00 мск) на Летней эстраде Литературного квартала пройдет традиционный Open Air Fest. В рамках фестиваля состоится 5 концертов, и в них примут участие все коллективы Дома музыки. 4 августа в 19:00 (17:00 мск) фестиваль откроется выступлением камерного оркестра "В-А-С-Н": слушателей ждет путешествие от барочной Германии до Америки XX века, вместе с оркестром на сцену выйдут лауреаты международных конкурсов Наталья Камусина (флейта), Мария Позднякова (арфа) и Евгений Ханчин (ударные)", - говорится в сообщении.

В последующие дни фестиваля перед зрителями выступят трио Craft-Trio с произведениями Бетховена, Гершвина и песнями Фредди Меркьюри, квартет саксофонов "ПО-Квартет" с музыкальными композициями из разных стран, хор им. В. А. Копанева "Доместик". "В конце фестивальной программы, 18 августа в 19:00 (17:00 мск), прозвучат популярные современные произведения в переложении для аккордеона <...> на концерте Макс FUN", - добавили в управлении.

Отмечается, что в этом году из-за ситуации с пандемией коронавируса организаторы ограничат число зрителей. Также на фестивале планируют обрабатывать все поверхности, измерять у гостей температуру на входе.

В Свердловской области зафиксировано 19 934 случая заражения коронавирусом, из них 15 011 человек уже выздоровели, 243 - умерли. Состояние 148 госпитализированных оценивается как тяжелое, 124 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 60 - на аппаратах ИВЛ.