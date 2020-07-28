Правительство России выделит 200 млн рублей на модернизацию больницы в Кургане

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России подписало распоряжение о выделении из Резервного фонда почти 200 млн рублей на модернизацию Курганской больницы скорой медицинской помощи. Более 100 млн рублей пойдут на капремонт медучреждения, около 97 млн рублей - на покупку медоборудования, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации РФ во вторник.

В феврале во время рабочей поездки в Курган премьер-министр России Михаил Мишустин назвал ситуацию в больнице "плачевной". Капитальный ремонт в помещениях больницы не проводился около 40 лет, сообщил тогда Мишустину министр здравоохранения Михаил Мурашко. Премьер-министр пообещал выделить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для медучреждения, а накануне кабмин одобрил выделение средств курганской больнице.

"В целях укрепления материально-технической базы государственного бюджетного учреждения "Курганская больница скорой медицинской помощи" выделить Минздраву России из резервного фонда правительства РФ в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 197 млн 180 тыс. 600 рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курганской области", - говорится в распоряжении. Уточняется, что на капитальный ремонт из них предназначено 100 млн 229,3 тыс. рублей, а остальное - на покупку диагностического медоборудования.

Курганская больница скорой медицинской помощи включает в себя станцию скорой медпомощи (шесть подстанций до 150 тыс. выездов в год, или 400-450 в сутки), амбулаторно-поликлиническое отделение (травмпункт, обслуживающий более 70 тыс. пациентов в год), а также круглосуточный стационар на 360 коек (12 тыс. пациентов в год) по таким профилям, как хирургия, терапия, нейрохирургия, детская и взрослая отоларингология, травматология и ортопедия, неотложная кардиология, неврология.