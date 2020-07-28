Несанкционированную свалку ТБО ликвидировали в Свердловской области

ТАСС, 28 июля. Управление городского хозяйства города Каменска-Уральского (Свердловская область) по требованию прокуратуры и решению суда ликвидировало незаконную свалку твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Синарский районный суд Каменска-Уральского удовлетворил требования прокурора в полном объеме. <…> В настоящее время судебное решение по иску прокурора исполнено, свалка объемом свыше 237 тонн ликвидирована", - говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, в суд пришлось обращаться из-за того, что администрация города, вопреки требованиям законодательства, длительное время не принимала мер к ликвидации свалки, состоящей из отходов четвертого класса опасности. Свалка занимала 2641 кв. м на территории города. Бытовые отходы оказывали негативное влияние на качество жизни и благополучие людей, создавали различные угрозы.