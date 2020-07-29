Челябинского депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены

ЧЕЛЯБИНСК, 29 июля. /ТАСС/. Челябинский областной суд приговорил депутата Локомотивного городского округа Азата Зарипова, обвиняемого в убийстве жены, к 11 годам колонии строгого режима и году ограничения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Зарипову назначили 11 лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы, а также принудительное наблюдение у психиатра амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, ночью 21 августа 2019 года депутат после ссоры с женой, находясь в состоянии алкогольного опьянения, застрелил ее из охотничьего ружья. Преступление было совершено в присутствии двух малолетних детей. Гособвинение просило наказание в виде 12 лет лишения свободы.