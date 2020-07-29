Ассоциация ИЖС заявила о готовности застройщиков из 20 регионов работать с эскроу-счетами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Опрошенные Ассоциацией ИЖС застройщики в сфере индивидуального жилищного строительства из 20 регионов РФ выразили готовность переходить на работу с банковскими ипотечными продуктами, включая переход на экскроу-счета, сообщил президент Ассоциации ИЖС Максим Назаренко на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Застройщики сказали, что готовы и хотят найти общий с банками", - сказал он.

В соответствии с представленными Назаренко результатами опроса, 53% опрошенных компаний готовы к активной работе с банковскими ипотечными продуктами, в том числе с использованием механизма эскроу-счетов. В опросе, по словам Назаренко, принимали участие более 200 застройщиков из 20 регионов РФ. Опрос проводился ассоциацией ИЖС в течение двух месяцев - июня и июля 2020 г.

Президент ассоциации отметил, что застройщики в 65% случаев не оказывают клиентам поддержку в оформлении разрешения на строительство. И всего 12% от опрошенных компаний участвуют в одобрении ипотеки клиенту. Назаренко добавил, что ассоциацией были разработаны "коробочные решения", которые направлены на помощь застройщикам по работе с документами, а также на обмен опытом.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщал, что развитие индивидуального жилищного строительства станет одним из основных направлений работы министерства в 2020 году. Он обращал внимание, что в этой сфере должны появиться застройщики, которые, как и для многоквартирных домов, будут открывать эскроу-счета.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики могут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Изменение системы финансирования жилищного строительства, которое предполагает полный отказ от прямого привлечения средств дольщиков, является частью нацпроекта "Жилье и городская среда".