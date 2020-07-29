Десять лучших проектов в сфере ИЖС отберут по итогам всероссийского конкурса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Десять лучших проектов в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС) отберут эксперты и общественность по итогам всероссийского конкурса, объявленного Ассоциацией ИЖС, сообщил председатель правления ассоциации Роман Валк на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"С 30 июля стартует всероссийский конкурс проектов для ИЖС. Цель конкурса - создание цивилизованного рынка ИЖС, рост доступности и качества жилья", - сказал он.

По его словам, в конкурсе смогут принять участие застройщики и проектные организации. По итогам конкурса будет создан каталог из 10 проектов. Их отберет конкурсная комиссия, а на последнем этапе - потребители в ходе голосования на сайте ассоциации.

Финалисты конкурса смогут стать членами ассоциации без вступительных взносов.

Общенародное голосование по проектам стартует с 1 октября, когда их оценят эксперты. Победителей назовут в конце октября после итогового собрания ассоциации в Москве или Сочи.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин сообщал, что развитие индивидуального жилищного строительства станет одним из основных направлений работы министерства в 2020 году. В марте Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства до 2024 года, на реализацию которой предлагается выделить 137,7 млрд рублей.