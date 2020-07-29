Бизнес-омбудсмен считает, что большинство точек общепита на Ямале не переживет пандемию

ТАСС, 29 июля. Большая часть точек общепита в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) не переживет второе полугодие 2020 года из-за ограничительных мер, введенных в регионе в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил в среду уполномоченный по защите прав предпринимателей ЯНАО Вадим Елизаров.

"Общепит у нас не работает уже четыре месяца, и ситуация для них очень критична. Больше половины общепита не проживает второе полугодие - это точно. Многие закрыты, и большинство из них не хотят открываться, даже если к сентябрю будет такая возможность, потому что не видят перспектив", - сказал он во время онлайн-конференции ИАЦ ПОРА, посвященной выходу бизнеса, работающего в арктических регионах, из изоляции.

По его словам, сейчас многие предприниматели выставили свой бизнес на продажу. "Ажиотажного спроса на приобретение бизнеса [сейчас] не существует", - добавил он.

По данным регионального оперативного штабе, в Ямало-Ненецком автономном округе зафиксировано 10 788 случаев заражения коронавирусом. Всего выздоровели 7 122 человека, 76 умерли.