Последнюю очередь крупного молочно-товарного комплекса открыли в Тюменской области

ТАСС, 29 июля. Последнюю очередь молочно-товарного комплекса на 4 600 стойло-мест открыли в Тюменской области. Годовой объем производства составит 55 тыс. тонн молока, сообщает департамент общественных связей и маркетинговых коммуникаций АО "Россельхозбанк".

"Председатель правления АО "Россельхозбанк" Борис Листов и губернатор Тюменской области Александр Моор подписали соглашение о сотрудничестве, а также при участии генерального директора ГК "Дамате" Рашида Хайрова открыли третью очередь молочно-товарного комплекса на 4 600 стойло-мест. Это даст рынку 55 тыс. тонн молока в год", - говорится в сообщении.

Комплекс "Тюменских молочных ферм" (Голышмановский район), по информации банка, запустили в конце 2017 года. По итогам 2019 года объем производимого молока составил 44 тыс. тонн. "Летом 2019 года комплекс вошел в государственный племенной регистр и получил право заниматься разведением коров голштино-фризской породы. На территории комплекса запущена генетическая программа по созданию собственного племенного стада", - добавили в пресс-службе. По информации пресс-службы "Дамате", проект профинансирован из собственных средств компании и за счет кредитных ресурсов АО "Россельхозбанк". Инвестиции в строительство третьей очереди составили 1 млрд рублей.

Также АО "Россельхозбанк" и правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает развитие системы кредитования и банковского обслуживания, разработку инвестиционных программ, создание индустриальных и технологических парков и территорий опережающего социально-экономического развития в регионе.

"Сегодня мы зафиксировали на бумаге то, чем уже много лет занимаемся на практике. Я говорю о полноценном стратегическом сотрудничестве. За 14 лет Россельхозбанк направил в тюменскую экономику более 73 млрд рублей. Реализовано 36 проектов в сфере АПК. Вот сейчас запустили новую очередь "Тюменских молочных ферм". Молочные комплексы подобного масштаба в стране можно пересчитать по пальцам. Такие проекты помогают решать много задач. Одну из них я хотел бы особенно отметить. Руководство Тюменской области сформулировало ее так: "Покупай тюменское". Это стало целой программой, которая поддерживает местных производителей", - привели слова Листова в пресс-службе.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, приведенным в сообщении, выход такого комплекса на полную проектную мощность имеет большое значение для развития агропромышленного комплекса региона. "Реализация в регионе крупных инвестпроектов - это всегда хороший сигнал для других компаний о том, что в Тюменской области можно делать бизнес в такой сложной, но очень эффективной сфере, как сельское хозяйство. Мы стремимся не только развивать наши местные предприятия, но и привлекать федеральных игроков, ведь российский агропромышленный комплекс стабильно растет год от года. Он является одним из локомотивов развития отечественной экономики", - заявил Моор.

О компании

Группа компаний "Дамате" - сельскохозяйственный холдинг, который занимается выращиванием и переработкой индейки, переработкой молока и молочным животноводством. Производственные мощности расположены в Пензенской и Тюменской областях.

О банке

АО "Россельхозбанк" создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.