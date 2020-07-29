В школах Курганской области откроются профильные классы по химии и биологии

ТАСС, 29 июля. Профильные классы по химии и биологии планируют открыть в школах Курганской области в Половинском, Притобольном, Лебяжьевском и Звериноголовском районах, чтобы подготовить квалифицированные кадры для агропромышленного комплекса. Инициаторами проекта выступили предприятие "Кургансемена" совместно с Курганской сельхозакадемией имени Мальцева, сообщили в среду в пресс-службе губернатора.

"В Курганской области химиков и биологов будут готовить со школьной скамьи. Профильные классы планируют открыть уже в этом году в Половинском, Притобольном, Лебяжьевском и Звериноголовском районах. Этот проект будет реализован предприятием "Кургансемена" совместно с Курганской сельхозакадемией имени Мальцева. После окончания школы у ребят будет льгота при поступлении в Курганскую сельскохозяйственную академию", - говорится в сообщении.

Уточняется, что открытие профильных химических и биологических классов в школах региона позволит готовить квалифицированные кадры для агропромышленного комплекса. В пресс-службе добавили, что сейчас в районах уже ведется профориентационная работа - школьникам показывают, как работают сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия.

"Чтобы ученики не по картинкам изучали химические реакции и ставили биологические опыты, обучение должно происходить в реальности. Чтобы классы были оснащены всем необходимым оборудованием: микроскопами, реактивами и т. д. Чтобы возле школ были опытные участки, а мы их обеспечим семенами и обучим методике опытного дела. Тогда ученики будут успешно сдавать химию и биологию и смогут продолжить свое обучение по самым разным специальностям: агронома, учителя, врача, инженера, электрика", - рассказал генеральный директор предприятия "Кургансемена" Марат Исламов.

Курганская область - индустриально-аграрный регион. Агропромышленный комплекс является одним из системообразующих секторов экономики области - на его долю приходится до 15% валового регионального продукта. На селе проживает около 38% населения области, в агропромышленном комплексе действует порядка 230 сельскохозяйственных предприятий, около 1,2 тыс. крестьянских и почти 180 тыс. личных подсобных хозяйств.