Росприроднадзор выявил загрязнение реки из-за сбросов Левихинского рудника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело рейд на территории бывшего Левихинского рудника в Свердловской области, выявлено загрязнение реки Тагил. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.
Ранее в социальных сетях появилось видео с заброшенным и затопленным медноколчеданным рудником с комментарием, что "оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг". Нижнетагильская прокуратура проводит проверку.
"Надзорные мероприятия проводились в месте сброса шахтных сточных вод остановленного Левихинского рудника в реку Тагил. Согласно результатам лабораторных исследований ФГБУ "ЦЛАТИ по УФО", выявлено загрязнения водного объекта реки Тагил вследствие сброса шахтных вод с превышением ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, кислотные шахтные реки, которые текут по Левихинскому руднику, не опасны для питьевого водоснабжения. Ситуация находится на контроле губернатора и Министерства природных ресурсов и экологии области. Ежегодно регион тратит до 30 млн рублей на обезвреживание шахтных вод, кроме того, учреждению "УралМонацит", которое уже восемь лет занимается обезвреживанием шахтных вод Левихинского рудника, в этом году дополнительно выделено 25 миллионов рублей на модернизацию оборудования и техники.