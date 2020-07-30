Росприроднадзор выявил загрязнение реки из-за сбросов Левихинского рудника на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора провело рейд на территории бывшего Левихинского рудника в Свердловской области, выявлено загрязнение реки Тагил. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

Ранее в социальных сетях появилось видео с заброшенным и затопленным медноколчеданным рудником с комментарием, что "оттуда текут кислотные реки, отправляя все вокруг". Нижнетагильская прокуратура проводит проверку.