В Югре с начала пандемии более 16 тыс. человек заразились коронавирусом

ТАСС, 30 июля. Общее количество заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) составило 16162 случая, за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено - 172. Об этом в четверг сообщили в оперативном штабе Югры.

"16162 случая зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 30 июля. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 172 новых случая COVID-19 в 17 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

В оперативном штабе также добавили, что за весь период пандемии в ХМАО обследовано около 400 тыс. человек, умерли 128, излечились от коронавирусной инфекции почти 12,5 тыс. югорчан.

В пресс-центре правительства Югры сообщили, что в автономном округе снята часть ограничительных мер, изменения в соответствующее постановление внесла губернатор Наталья Комарова. Продлено приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренных случаев. Прекращена деятельность межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов на 571 километре дороги "Тюмень - Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе и на 175 километре дороги "Сургут - Ноябрьск" в Сургутском районе.