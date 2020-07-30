Сотрудники ФСБ ликвидировали крупную нарколабораторию в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ РФ по Свердловской области ликвидировали крупную нарколабораторию в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства в четверг.

"При обследовании коттеджа, арендуемого задержанным лицом, обнаружены и изъяты вещества в виде порошка общей массой более 3 кг, а также канистры с прекурсорами, лабораторное оборудование для синтеза наркотиков, электронные весы и другие атрибуты наркопроизводителей. Согласно заключению специалистов криминалистической лаборатории управления, все изъятые вещества являются синтетическими наркотическими средствами", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что масштабное производство синтетических наркотиков осуществлялось с целью сбыта на территории Свердловской области и соседних регионов.

Следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт и пересылка наркотических средств в особо крупном размере").