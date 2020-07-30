В Тюменской области запустили цех по производству сухого молока

ТАСС, 30 июля. Новый цех по производству сухого молока, запущенный в четверг на молочном комбинате "Ялуторовский" в Тюменской области, позволит поставлять продукцию комбината в регионы РФ, а также сократить объем импорта этой продукции, сообщил на церемонии открытия цеха гендиректор Danone Россия - старший вице-президент подразделения "Свежие молочные продукты и продукты на растительной основе" в странах СНГ и Турции - Ближнего Востока Чарли Каппетти.

"Работа нового цеха на МК "Ялуторовский" позволит поставлять высококачественное сухое молоко на внешний российский рынок и тем самым способствовать сокращению импорта сухого молока в Россию, что актуально с точки зрения политики импортозамещения в стране", - цитирует его пресс-служба компании.

На рынке Тюменской области Danone присутствует с 2010 года. За это время реализованы несколько крупных инвестиционных проектов стоимостью более 4 млрд рублей. Новый цех по производству сухого молока с мощностью переработки до 250 тонн сырья позволит создать дополнительные рабочие места и решить проблему с сезонным профицитом молока в Тюменской области.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что запуск производства сухого молока - очень перспективное решение, поскольку развитие молочного животноводства - один из приоритетов для агропромышленного комплекса региона.

Danone является одним из крупнейших производителей молочных продуктов в России, выпускает продукты под брендами "Активиа", "Простоквашино", детское питание "Тема" и "Растишка". В России компании принадлежат 16 предприятий.