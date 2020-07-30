Международная программа туристического форума "Большой Урал" пройдет в онлайн-формате

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Организаторы туристического форума "Большой Урал", который пройдет в Екатеринбурге в сентябре, перенесли международную программу в онлайн-формат. Мероприятия международной программы будут транслироваться на самый большой экран в городе, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

"В конце сентября, в день туризма, у нас состоится форум "Большой Урал" в Ельцин Центре - офлайн. Часть мероприятий мы переносим в онлайн-формат при международном участии. Наши международные участники не отказались от участия в форуме и готовы провести конференцию по международному туризму, по экспорту туристических услуг в формате онлайн", - сказала Туканова.

Она отметила, что онлайн-программа будет транслироваться на самом большом экране в городе, который расположен в Ельцин Центре.

В программе форума планируется ряд неформальных мероприятий, например, в этом году будет запущен стилизованный вагон "Императорский маршрут", который будет регулярно ходить из Екатеринбурга в Алапаевск. Презентация состоится в сентябре. Также будет презентован ретропоезд, которые будет ездить в Верхнюю Пышму.

Международный туристический форум "Большой Урал" пройдет 25-26 сентября 2020 года в Екатеринбурге в восьмой раз. В этом году страной-партнером форума стала Чехия. В мероприятии принимают участие представители туриндустрии и сферы гостеприимства из 20 регионов России и различных стран мира.