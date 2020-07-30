Производительность труда по нацпроекту повысят в Челябинской области 184 предприятия

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Количество предприятий Челябинской области, которые принимают участие в национальном проекте "Производительность труда и поддержка занятости", до 2024 года планируется увеличить до 184, то есть более чем в три раза к сегодняшнему дню. Об этом ТАСС сообщил куратор нацпроекта в регионе, руководитель областного фонда развития промышленности Сергей Казаков.

"На сегодняшний день в Челябинской области к участию в нацпроекте привлечены 50 промышленных и непромышленных предприятий, которые подключились к нему в разное время. Цель в рамках нацпроекта - 184 предприятия до 2024 года (все, кто соответствует критериям отбора). Предприятия Челябинской области, которые вступили в национальный проект, на пилотных участках показывают результаты зачастую даже выше, чем мы от них ждем. Инструмент оказался очень действенным и очень востребованным", - сказал собеседник агентства.

По словам Казакова, рост производительности труда на этих предприятиях измеряется в процентах накопительным итогом. В год вступления в нацпроект, например, в 2020-й производительность труда должна прирасти на 10% к предыдущему году (базовому периоду). В 2021-м - на 15% относительно базового периода, и на 30% - задача третьего года.

Казаков добавил, что сейчас фонд совместно с "Опорой России" инициировал разработку челябинской региональной программы по повышению производительности труда для предприятий малого бизнеса с оборотом от 100 млн рублей до 400 млн рублей, которые не соответствуют критериям федеральной программы. Эта идея была полностью поддержана губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Он нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. В Челябинской области в нацпроекте могут принять участие российские предприятия, с регистрацией на территории региона, с оборотом от 400 млн рублей до 30 млрд рублей, действующие в обрабатывающей отрасли либо сельском хозяйстве, транспортной или строительной отраслях, секторе ЖКХ.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.