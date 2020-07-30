Конкурс профмастерства в сфере народных промыслов пройдет в Екатеринбурге в августе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Екатеринбург примет в августе конкурс профессионального мастерства" в сфере народных промыслов "Славим человека труда!", в котором примут участие мастера камнерезного, подносного и других промыслов со всего Уральского федерального округа, сообщила на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС директор Центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова.

"Сейчас мы работаем над проектом конкурса по Уральскому федеральному округу в сфере народных художественных промыслов "Славим человека труда!". Участники со всех регионов УФО приедут в Екатеринбург соревноваться за звание лучшего мастера Урала. Это будет 27 августа", - сказала Туканова.

Она отметила, что на конкурсе будут представлены все промыслы, которые популярны на территории Урала, в частности камнерезный, кузнечный, обработка дерева, в том числе бересты, подносный промысел и многое другое. Туканова добавила, что мероприятие пройдет в рамках действующих в период коронавируса ограничений с соблюдением всем мер безопасности.

Проект "Славим человека труда!" - это комплекс инициатив, направленных на изменение ситуации на рынке труда в связи с острым дефицитом квалифицированных рабочих кадров. Разработан Свердловским региональным отделением Всероссийского совета местного самоуправления в 2010 году. Проект включает в себя конкурс профессионального мастерства, общероссийский фестиваль кино- и интернет-проектов "Человек труда", образовательный проект "Лаборатория профессий". В 2012 году проект получил статус окружного.