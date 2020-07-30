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Ограничение на посещение леса на Ямале продлили до 19 августа

Запрет в регионе начал действовать 5 июля

ТАСС, 30 июля. Ограничение на пребывание граждан в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа продлено до 19 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства. Запрет в регионе был введен 5 июля.

"Ограничение пребывания граждан в лесах на Ямале продлено до 19 августа. Такое решение принято Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в связи с продолжением действия в округе особого противопожарного режима и вероятностью возникновения возгораний", - говорится в сообщении.

В пожароопасный сезон 2020 года на территории округа зарегистрирован 61 природный пожар, в том числе 48 на землях лесного фонда. 19 из них, предположительно, возникли по вине местного населения.

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РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ
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