Ограничение на посещение леса на Ямале продлили до 19 августа

ТАСС, 30 июля. Ограничение на пребывание граждан в лесах Ямало-Ненецкого автономного округа продлено до 19 августа, сообщает пресс-служба регионального правительства. Запрет в регионе был введен 5 июля.

"Ограничение пребывания граждан в лесах на Ямале продлено до 19 августа. Такое решение принято Департаментом природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО в связи с продолжением действия в округе особого противопожарного режима и вероятностью возникновения возгораний", - говорится в сообщении.

В пожароопасный сезон 2020 года на территории округа зарегистрирован 61 природный пожар, в том числе 48 на землях лесного фонда. 19 из них, предположительно, возникли по вине местного населения.