НЛМК-Урал запустил прокатный стан, остановленный из-за наводнения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Завод НЛМК-Урал в Нижних Сергах Свердловской области запустил в работу прокатный стан, который был остановлен 20 июля после затопления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

"За прошедшие девять дней было откачано более 400 тыс. кубометров воды, аналог - более 100 олимпийских 50-метровых бассейнов, проверено и отремонтировано технологическое оборудование. В течение этого времени были также с опережением графика проведены ремонтные работы на стане, которые планировались на конец года. В результате потери годового фонда работы оборудования были снижены с 10 до 4 дней", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в работе по ликвидации последствий затопления приняли участие более 500 человек, сотрудников НЛМК-Урал, предприятий группы НЛМК, подрядных организаций и аварийно-спасательных отрядов МЧС.

В результате паводка в Нижних Сергах были повреждены опоры линий электропередачи, разрушены три пешеходных моста и один автомобильный, а также три дома, были подтоплены 63 жилых дома, в которых проживают 189 человек, четыре административных здания. По поручению президента РФ на месте работал глава МЧС Евгений Зиничев.

Город Нижние Серги расположен на западном склоне Среднего Урала в 82 км от Екатеринбурга. В нем проживают около 9 тыс. человек.