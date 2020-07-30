Свердловская филармония начнет новый сезон в парках Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Свердловская филармония решила провести начало нового сезона в парках Екатеринбурга в связи с ситуацией с коронавирусом. Основной площадкой мероприятий станет Центральный парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского, сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС директор филармонии Александр Колотурский.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. Ранее, 20 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил на своей странице в Instagram о том, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

"На август мы решили провести сезон в парках - "Воздушный сезон с филармонией". <...> Главная точка - парк Маяковского, <...> у нас сейчас в работе еще два парка. <...> Все наши ведущие коллективы будут в этом участвовать. <...> 1 и 2 августа мы открываем [сезон] нашим большим оркестром", - сказал Колотурский, уточнив, что администрация города предоставила им на рассмотрение 20 площадок для реализации проекта, и филармония принимает решение по остальным объектам для мероприятий.

Кроме того, с 10 августа с понедельника по четверг здесь будет работать "Музыкальная веранда". Колотурский отметил, что на площадках филармонии на открытом воздухе будут играть как классическую музыку, так и, например, произведения групп The Beatles, Abba. По его словам, это первый подобный опыт филармонии. Сейчас ее работники решают проблемы с акустикой, которую довольно сложно наладить для симфонического оркестра на открытом пространстве с сохранением хорошего звучания. Более того, на одну из площадок даже планируют вывозить орган. Кроме того, при организации концертов планируют предусмотреть меры безопасности в связи с пандемией - рассадку с учетом дистанции, выдачу защитных масок.

Начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что такой опыт филармонии может стать примером для использования городских открытых площадок и другими учреждениями культуры. Также он надеется, что концерты филармонии и другие проекты в бывшем летнем театре эстрады в парке Маяковского смогут привлечь внимание инвесторов для его реконструкции. "Мы планируем восстановить летний театр эстрады как альтернативную площадку для проведения больших массовых мероприятий в следующем сезоне. Если бы не пандемия, мы, наверное, успели бы в этом году это сделать, там требуется определенный объем вложений", - рассказал он.

Проект "Воздушный сезон с филармонией" будет действовать до 23 августа и сможет продолжиться, если это позволит уральская погода.