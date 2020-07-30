Марафон Свердловской филармонии станет единственным офлайн-событием ко Дню Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Музыкальный марафон из трех концертов Свердловской филармонии станет единственным массовым офлайн-мероприятием ко Дню Екатеринбурга. Об этом сообщил в Уральском региональной центре ТАСС директор филармонии Александр Колотурский.

"Мы очень уважаем наш город, и мы уже с нашим оркестром, по-моему, лет 10 выступаем перед Днем города на площади или Плотинке. А в этом году мы решили 15 августа сделать такой марафон: три концерта утром, днем и вечером. Второе, мы впервые повезем [на площадку на свежем воздухе] наш орган, и у нас 16 июля будет два концерта органных, для города это уникально", - сказал Колотурский.

Начальник Управления культуры Екатеринбурга Илья Марков отметил, что поддерживает инициативу филармонии, но других массовых мероприятий власти не планируют.

Колотурский уточнил, что, например, 15 августа в Центральном парке культуры и отдыха имени В. В. Маяковского в 16:00 (14:00 мск) состоится гала-концерт, посвященный творчеству П. И. Чайковского.

Проведение массовых мероприятий, работа ночных клубов, кинотеатров, развлекательных центров и иных досуговых заведений из-за пандемии коронавируса были запрещены в Свердловской области с 28 марта. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 20 июля сообщил, что власти региона приняли решение разрешить культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе с учетом некоторых рекомендаций, а также дали возможность возобновить репетиции творческих коллективов в театрах и концертных организациях.

В Свердловской области зафиксировано 20 372 случаев заражения коронавирусом, 16 375 человек выздоровели, 264 умерли.