Курганские власти ввели льготные займы под 0,1% годовых на новый дизайн фасадов компаний

ТАСС, 30 июля. Правительство Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова ввело льготные займы до 300 тыс. рублей под 0,1% годовых на обновление дизайна входных групп и фасадов помещений местного бизнеса. Таким образом власти рассчитывают преобразить общественные пространства курганских городов, в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области разработали необычное предложение для предпринимателей: льготный займ на обновление фасада и входной группы. Получить такую помощь можно через Фонд микрофинансирования, сумма займа может достигать 300 тыс. рублей. Ставка всего 0,1% годовых. Власти рассчитывают, что это не только поможет малым и средним предприятиям привлечь новых клиентов, но и преобразит общественные пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая помощь бизнесу была разработана по поручению губернатора. "Постепенно облик населенных пунктов меняется, активно развивается урбанистика. Но городская среда - это ведь не только парки, скверы и набережные, это уличные кафешки, это витрины магазинов, это фасады домов. И они должны быть привлекательными и аккуратными", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Фонда микрофинансирования Курганской области Анну Агафонову.