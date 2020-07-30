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Курганские власти ввели льготные займы под 0,1% годовых на новый дизайн фасадов компаний

Размер займов может достигать 300 тыс. рублей

ТАСС, 30 июля. Правительство Курганской области по поручению губернатора Вадима Шумкова ввело льготные займы до 300 тыс. рублей под 0,1% годовых на обновление дизайна входных групп и фасадов помещений местного бизнеса. Таким образом власти рассчитывают преобразить общественные пространства курганских городов, в четверг сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"В Курганской области разработали необычное предложение для предпринимателей: льготный займ на обновление фасада и входной группы. Получить такую помощь можно через Фонд микрофинансирования, сумма займа может достигать 300 тыс. рублей. Ставка всего 0,1% годовых. Власти рассчитывают, что это не только поможет малым и средним предприятиям привлечь новых клиентов, но и преобразит общественные пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такая помощь бизнесу была разработана по поручению губернатора. "Постепенно облик населенных пунктов меняется, активно развивается урбанистика. Но городская среда - это ведь не только парки, скверы и набережные, это уличные кафешки, это витрины магазинов, это фасады домов. И они должны быть привлекательными и аккуратными", - цитирует пресс-служба исполнительного директора Фонда микрофинансирования Курганской области Анну Агафонову.

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