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Власти Кургана запретили посещение лесов из-за повышения пожарной опасности

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники

ТАСС, 30 июля. Власти Кургана ввели запрет на посещение лесов с 30 июня по 1 августа из-за повышения пожарной опасности. Об этом сообщили на сайте администрации города.

"В связи с повышением пожарной опасности на территории областного центра и в целях реализации дополнительных противопожарных требований с 30 июля по 1 августа запрещено посещать городские леса и въезжать в них транспортным средствам. Соответствующее постановление подписал глава города Андрей Потапов", - говорится в сообщении.

В прошлом году ситуация с пожарами в Курганской области обострилась в майские праздники, в том числе из-за установившейся в регионе аномальной жары и сильного порывистого ветра. В Кургане и пяти районах области был объявлен режим ЧС. Как уточнил ТАСС глава региона, большинство случаев пожаров было связано с человеческим фактором.

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