Курганцы собрали 2 млн рублей на поддержку госпиталя для заразившихся коронавирусом

ТАСС, 30 июля. Жители и представители бизнеса Курганской области собрали почти два миллиона рублей на еду для медицинских работников инфекционного госпиталя, где лечат заразившихся коронавирусом жителей со всей области. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

"Около двух млн рублей благотворительных средств направлено на организацию трехразового горячего питания 302 медицинских работников курганского инфекционного госпиталя. Ежедневно сюда доставляют больных COVID-19 со всего региона. Чтобы обеспечить им необходимое лечение и уход, соблюсти все санитарные правила, медицинские работники заступают на 14-дневные смены. У них нет возможности приготовить себе домашнюю еду или отлучиться в магазин, поэтому доставка специально приготовленных свежих завтраков, обедов и ужинов - это значительное подспорье", - сообщили в пресс-службе.

Финансовую помощь оказали также бизнесмены и коллективы промышленных и агропромышленных предприятий, представители органов власти и общественных организаций, ряд из них помогли продуктами - передали пироги, мясные консервы, соки, воду, продуктовые наборы и сладости к чаю.

Глава департамента здравоохранения региона Лариса Кокорина отметила, что врачам этого госпиталя в прямом смысле слова приходится жить на работе. "Для нас ценна любая поддержка. В каком-то смысле борьба с новой коронавирусной инфекцией стала экзаменом на человечность и показала сплоченность нашего общества", - подчеркнула она.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировано 2 234 случая заражения коронавирусом. Сейчас под медицинским наблюдением и на самоизоляции на дому находится 861 человек. Сняты с медицинского наблюдения 21 448 человек. Всеми лабораториями медицинских организаций суммарно проведено 104 359 исследований.