В Гидрометцентре сообщили, что Урал станет эпицентром жаркой погоды в России до 5 августа

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УФО) станут самой жаркой территорией России до 5 августа. Температура воздуха будет достигать там 37 градусов тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На Урале опять возвращение жаркой погоды. В Свердловской области будет до 32-33 градусов, в Челябинской - 30-35 градусов, Курганская область - 32-37 градуса, в Тюменской области - 30-35 градусов. Уральский федеральный округ будет самым жарким регионом в стране в ближайшие дни", - сказал он.

Вильфанд отметил, что такая жаркая погода в регионах УФО сохранится вплоть до 5 августа.