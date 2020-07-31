{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Югры объявили аукцион по продаже "Когалымгоргаза" за почти 232 млн рублей

Аукцион состоится 5 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры объявил аукцион по продаже "Когалымгоргаза". Об этом сообщается на сайте департамента.

"Объявлен аукцион по продаже 100% акций АО "Когалымгоргаз". Окончание приема заявок - 25 сентября", - говорится в сообщении.

В информации о торгах уточняется, что начальная цена продажи акций составляет 231,9 млн рублей, шаг аукциона - 5,79 млн рублей. Дата аукциона - 5 октября. Размер уставного капитала предприятия составляет 187,658 млн рублей.

Основными видами деятельности АО "Когалымгоргаз" являются поставка и транспортировка газа, обслуживание объектов газопотребления.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Пандемия COVID-19
Исследование: рост числа точек общепита в России замедлился в пять раз из-за пандемии
В то же время, по данным сервиса 2ГИС, на фоне ситуации с коронавирусом выросло число заведений с летними верандами
Читать полностью