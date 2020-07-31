Площадь действующих лесных пожаров в Югре превысила 8,2 тыс. га

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Площадь пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вновь начала расти, в пятницу в регионе действуют 20 лесных пожаров на площади более 8,2 тыс. га, 10 из них локализованы на площади около 5,9 тыс. га. Об этом сообщили в департаменте недропользования и природных ресурсов округа.

В четверг, по данным департамента, площадь пожаров в ХМАО составляла около 6,5 тыс. га.

"Действуют 20 лесных пожаров на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств площадью 8 297,5 га, из них локализовано 10 лесных пожаров на территории Кондинского, Октябрьского, Самаровского и Советского лесничеств площадью 5 871,2 га", - говорится в сообщении.

По данным департамента, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды и нарушение гражданами - как жителями региона, так и туристами - правил пожарной безопасности в лесах.

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 357 природных возгораний общей площадью почти 66,6 тыс. га. В 2019 году на 31 июля в лесах региона произошло 173 пожара площадью 3,9 тыс. га.