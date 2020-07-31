Пожар в уральском заповеднике "Денежкин камень" локализовали на площади 120 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пожар в природном заповеднике "Денежкин камень" в Свердловской области локализован на площади 120 га, сообщает департамент информационной политики региона в пятницу.

"За сутки в Свердловской области было ликвидировано 4 лесных пожара на общей площади почти 160 га. Пожар в гористой местности заповедника "Денежкин камень" локализован на площади 120 га, его площадь не растет, специалистам осталось его дотушить до полной ликвидации", - говорится в сообщении.

По информации департамента, пожарные Уральской базы авиационной охраны лесов продолжают работать на тушении 19 лесных пожаров, из которых 10 уже локализованы на площади 1,3 тыс. га.

Заповедник "Денежкин камень" является природоохранным научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Он расположен на севере Свердловской области. Его территория полностью включает массив горы Денежкин Камень, восточные склоны Главного Уральского хребта, хребта Хоза-Тумп, верховья рек Ивдель, Тальтия, Шегультан, Сосьва.