На Ямале полностью ликвидировали природные пожары

ТАСС, 31 июля. Девять природных пожаров на площади 18,3 га потушены в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), действующих очагов не зафиксировано. Об этом сообщила в пятницу региональная диспетчерская служба лесного хозяйства ЯНАО.

"Все девять пожаров на площади 18,3 га, случившиеся на минувшей неделе в регионе, потушены. Причиной возникновения одного из них стали сухие грозы. Восемь пожаров, предположительно, возникли по вине человека", - говорится в сообщении.

В пожароопасный сезон 2020 года на территории округа зарегистрирован 61 природный пожар на общей площади 1637 га.

В пресс-службе правительства ЯНАО добавили, что специалисты проводят ежедневный мониторинг лесных пожаров путем авиационного и наземного патрулирования лесов.

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО продлил ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств до 19 августа. Мера необходима в связи с продолжением действия в округе особого противопожарного режима и вероятностью возникновению новых возгораний. По прогнозам синоптиков, на следующей неделе на всей территории округа будет преобладать сухая и жаркая погода.