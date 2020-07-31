Пожарные ликвидировали тление свалки в Югре, горевшей на площади 10 тыс. кв. м

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 июля. /ТАСС/. Тление свалки отходов в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ), где произошел пожар на площади 10 тыс. кв. м, полностью ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

По данным пресс-службы администрации Когалыма, возгорание на полигоне ТБО произошло 22 июля, из-за сильного ветра площадь горения достигла 10 тыс. кв. метров. Пожарные потушили все очаги, но тление мусора продолжалось.

"По данным заместителя начальника третьего пожарно-спасательного отряда Андрея Чуднова <…> тление горючих твердых веществ и материалов полностью ликвидировано. Эпизодически происходят выбросы небольшого количества дыма, находящегося в межслойных пустотах твердых бытовых отходов", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пожарные покинули свалку, работники полигона ТБО продолжают утрамбовку и уплотнение отходов, создается резерв песка на случай возможного повторного возгорания.