В Курганской области закрыли точки общепита, где отравились более 50 человек

ТАСС, 31 июля. Судебные приставы приостановили деятельность торговых точек общественного питания, принадлежащие владельцу павильона в Шадринске Курганской области, где отравились 53 человек. Во всех обнаружили нарушения, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления ФССП.

"Судебные приставы Шадринского межрайонного отдела судебных приставов исполнили решение Шадринского районного суда о приостановлении деятельности двух точек общественного питания в Шадринске, где продавалась еда быстрого приготовления: шаурма и хот-доги. Данные торговые точки принадлежат одному предпринимателю. Приостановление связано с массовым отравлением жителей города Шадринска, Шадринского и Каргапольского районов Курганской области. <...> Работа одной торговой точки приостановлена на 60 суток, другой - на 50 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех торговых точках бизнесмена установили факты нарушения санитарно-эпидемиологических правил.

Ранее ТАСС сообщал, что СК возбудил уголовное дело после отравления 53 человек фастфудом из павильона общепита в городе Шадринске. Тогда 17 человек были госпитализированы.