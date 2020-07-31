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Пандемия COVID-19

Глава ЯНАО сообщил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Новом Уренгое

В ближайшее время в город поставят новый компьютерный томограф

ТАСС, 31 июля. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил в пятницу, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Новом Уренгое, где выявлялось наибольшее количество заболевших, стабилизировалась.

"Нормализовалась ситуация, в том числе в Новом Уренгое. На днях там будет поставлен новый компьютерный томограф с отдельным входом с улицы, специально для больных коронавирусом. По графику строится новый инфекционный госпиталь, чтобы быть лучше готовыми к осенне-зимнему сезону гриппа, ОРВИ и возможной второй волне коронавируса", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По данным оперштаба на 31 июля, количество заразившихся в Новом Уренгое составляет около трети от общего числа в регионе. За весь период в ЯНАО зарегистрировано 11 016 случаев заражения, выздоровели 8 023 пациента.

Ранее в пятницу сообщалось, что губернатор заразился коронавирусом, при этом он отмечал, что в регионе уменьшается количество регистрируемых случаев заражения в день, в среднем с 200 до 100 человек.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия COVID-19
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